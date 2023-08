SM le Roi félicite M. Bernardo Arévalo à l'occasion de son élection à la présidence du Guatemala

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Bernardo Arévalo à l'occasion de son élection à la présidence de la République du Guatemala. Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations à M. Arévalo pour la confiance qui a été placée en lui par le peuple ami du Guatemala, ainsi que Ses sincères vœux de succès dans ses hautes fonctions.

"A cette occasion, Je vous fais part de la considération qu'on porte, au Royaume du Maroc, pour les liens d'amitié distinguée qui nous unissent à la République du Guatemala, et pour les relations de coopération bilatérale qui connaissent un progrès exponentiel dans tous les domaines et qui, J'en suis persuadé, vont se raffermir au bénéfice des deux peuples et au service de la complémentarité et de la coopération Sud-Sud", conclut le message royal.

MAP: 23/08/2023