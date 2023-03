SM le Roi félicite M. Bola Ahmed Tinubu suite à son élection Président de la République Fédérale du Nigeria

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Bola Ahmed Tinubu à l'occasion de son élection président de la République Fédérale du Nigeria.

Tout en exprimant à M. Bola Tinubu Ses chaleureuses félicitations, Ses sincères voeux de succès dans l’exercice de ses hautes fonctions, SM Le Roi a félicité le nouveau président nigérian pour la confiance placée en lui par son peuple, en vue de réaliser ses aspirations à davantage de progrès et de prospérité.

A cette occasion, le Souverain a fait part de Sa satisfaction des liens de fraternité africaine, de la coopération constructive et de la solidarité agissante existant entre le Maroc et le Nigeria, ainsi que Sa détermination à ouvrer de concert avec M. Bola Tinubu pour renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays, étendre la coopération bilatérale à de nouveaux secteurs prometteurs au service des intérêts communs des deux peuples, et contribuer au développement, à la stabilité et à l'unité du continent africain.

(map 02/03/2023)