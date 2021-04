SM le Roi félicite M. Denis Sassou N'guesso à l'occasion de sa réélection Président de la République du Congo

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Denis Sasssou N'guesso à l'occasion de sa réélection à la présidence de la République du Congo.

Dans ce message, le Souverain adresse Ses félicitations et Ses vœux de plein succès à M. Sassou N'guesso dans l'accomplissement de son nouveau mandat.



"Cette réélection est un hommage rendu à Vos hautes qualités humaines et à Votre riche expérience. Elle témoigne également de l'adhésion du peuple congolais frère aux efforts que Vous déployez pour conduire Votre pays sur la voie du développement économique et social", indique le souverain dans ce message, tout en se félicitant de l'excellence des relations de coopération bilatérale.



À cette occasion, SM le Roi se réjouit de poursuivre l'action commune en vue d'approfondir les relations de coopération entre les deux pays et de leur ouvrir de nouvelles perspectives pour le bien des deux peuples et au service de l'unité et de la prospérité du continent.

MAP: 07/04/2021