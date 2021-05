SM le Roi félicite M. Guillermo Lasso à l'occasion de son investiture Président de la République de l'Equateur

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations à M. Guillermo Lasso à l’occasion de son investiture président de la République de l'Equateur

Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux de plein succès à M. Guillermo Lasso dans l’accomplissement de ses hautes fonctions.

Le Souverain saisit cette occasion pour faire part de l’intérêt qu’accorde le Royaume à la poursuite des efforts communs en vue de consolider les liens d’amitié entre les deux pays et jeter les bases d’une coopération bilatérale fructueuse et constructive bénéficiant aux deux peuples et contribuant au renforcement de la solidarité Sud-Sud.

SM le Roi exprime également Ses sincères félicitations à M. Lasso pour la confiance placée en lui par son peuple ami afin de réaliser son aspiration à davantage de progrès et de prospérité.

MAP 25/05/2021