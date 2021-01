SM le Roi félicite M. Marcelo Rebelo de Sousa à l’occasion de sa réélection Président de la République portugaise

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Marcelo Rebelo de Sousa à l'occasion de sa réélection Président de la République Portugaise.

Dans ce message, SM le Roi exprime à M. Marcelo Rebelo de Sousa Ses félicitations les plus chaleureuses pour sa réélection à la présidence de la République qui témoigne de la confiance que lui porte le peuple portugais, et Ses vœux les meilleurs de plein succès dans ses hautes fonctions.



A cette occasion, le Souverain Se réjouit de poursuivre avec le président portugais l'œuvre de développement des relations privilégiées d'amitié et de coopération qui existent entre le Royaume du Maroc et la République portugaise.

MAP: 26/01/2021