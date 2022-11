SM le Roi félicite M. Mohamed Nabil Benabdallah à l'occasion de sa réélection secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme

SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Mohamed Nabil Benabdallah, à l'occasion de sa réélection au poste de secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS).



"Il Nous est agréable de vous féliciter pour le renouvellement de la confiance placée en votre personne à la tête du parti du Progrès et du Socialisme lors de son 11ème congrès national", écrit SM le Roi dans ce message.



Le Souverain exprime Ses vœux de succès au secrétaire général du PPS pour mener à bien ses missions, en vue de conforter la place du parti sur la scène politique nationale et renforcer sa contribution, à l'instar des partis sérieux, au service des intérêts suprêmes de la nation et des citoyens.



SM le Roi invite M. Benabdallah à transmettre Sa haute considération à l'ensemble des militantes et militants du parti du Progrès et du Socialisme.

MAP: 15/11/2022