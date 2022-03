SM le Roi félicite M. Yoon Suk-yeol à l'occasion de son élection président de la République de Corée

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Yoon Suk-yeol à l'occasion de son élection à la présidence de la République de Corée. Dans ce message, le Souverain exprime à M. Yoon Suk-yeol Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de plein succès dans l’exercice de ses hautes fonctions afin de réaliser davantage de progrès et de prospérité pour le peuple coréen ami.

A cette occasion, SM le Roi réaffirme Sa détermination à œuvrer de concert avec M. Yoon Suk-yeol pour consolider les relations de coopération distinguées qu'entretiennent le Royaume du Maroc et la République de Corée, leur imprimer une forte impulsion dans tous les domaines et renforcer les moyens de concertation et de coordination sur les différentes questions d'intérêt commun, pour le bien des deux peuples amis.

MAP: 14/03/2022