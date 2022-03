SM le Roi félicite Mme Katalin Novak à l'occasion de son élection présidente de la Hongrie

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Mme Katalin Novak à l'occasion de son accession à la magistrature suprême de la République de Hongrie.

Dans ce message, le Souverain exprime à la présidente hongroise Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de plein succès dans l'exercice de ses hautes fonctions.



A cette occasion, SM le Roi réaffirme Sa détermination à œuvrer de concert avec Mme Katalin Novak pour renforcer les relations existant entre le Royaume du Maroc et la République de Hongrie et hisser le niveau de leur coopération constructive pour couvrir l'ensemble des domaines, au bénéfice des deux peuples amis.

MAP: 14/03/2022