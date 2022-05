SM le Roi félicite SEM. Hassan Sheikh Mohamud, élu Président de la République fédérale de Somalie

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à SEM. Hassan Sheikh Mohamud, à l'occasion de son élection président de la République fédérale de Somalie.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations au Président somalien, et Ses vœux sincères de succès dans ses hautes fonctions.



SM le Roi salue également M. Hassan Sheikh Mohamud pour la confiance renouvelée placée en lui pour la conduite du peuple somalien frère et en vue de poursuivre ses efforts pour la réalisation des aspirations de ce peuple à davantage de progrès et de prospérité, réitérant Sa détermination à œuvrer de concert avec le Président Sheikh Mohamud afin de consolider les liens de fraternité solide et de coopération constructive entre les deux pays.

MAP: 17/05/2022