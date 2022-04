SM le Roi Mohammed VI félicite le président du Sénégal à l’occasion de la fête d’Indépendance de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations et de vœux au président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, à l’occasion de la fête de l’indépendance de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur à M. Sall et de prospérité pour le peuple sénégalais, saluant, à cet effet, “les efforts exceptionnels et permanents” que déploie le président sénégalais pour assurer le développement socio-économique du Sénégal.

“La coopération multiforme, multidimensionnelle et historique qui unit, de façon exemplaire, le Royaume du Maroc et la République du Sénégal incarne parfaitement notre vision partagée de la coopération Sud-Sud. Je vous réitère, à cet égard, Ma volonté d’assurer la continuité et le développement de notre action commune, en vue de renforcer le partenariat stratégique entre nos deux pays”, souligne Sa Majesté le Roi.

MAP 04/04/2022