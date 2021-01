SM le Roi Mohammed VI souhaite prompt rétablissement au président portugais, testé positif à la Covid-19

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message au Président de la République portugaise, M. Marcelo Rebelo de Sousa, testé positif à la Covid-19, dans lequel le Souverain lui souhaite prompt rétablissement.

"J'ai appris que vous avez contracté la Covid-19", souligne SM le Roi dans ce message, tout en adressant Ses "vœux les plus chaleureux de prompt rétablissement" au président de Sousa et lui souhaitant "de recouvrer, au plus vite, une parfaite santé".

Le Souverain assure également le Président portugais de Son soutien plein et entier.

MAP 13/01/2021