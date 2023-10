SM le Roi préside vendredi l'ouverture de la première session de la 3ème année législative de la 11ème Législature

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, présidera, vendredi, l'ouverture de la première session de la troisième année législative de la 11ème Législature, annonce le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie dans un communiqué, dont voici la traduction:



"Le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, présidera, ce vendredi 27 Rabii Ier 1445 de l’Hégire correspondant au 13 octobre 2023, l’ouverture de la première session de la troisième année législative de la 11ème Législature au siège du Parlement.



A cette occasion, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, prononcera un Discours devant les membres des deux Chambres du Parlement : la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers.



Le Discours Royal sera retransmis sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 15H50".

MAP 12/10/2023