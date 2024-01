3è session de la commission mixte de coopération Maroc-Gambie: signature à Dakhla de plusieurs accords de coopération et mémorandums d'entente

Le Maroc et la Gambie ont signé, jeudi à Dakhla, plusieurs accords de coopération et mémorandums d'entente couvrant divers domaines en marge des travaux de la 3è session de la commission mixte de coopération Maroc-Gambie, tenue sous la co-présidence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita et son homologue gambien, Mamadou Tangara.

Il s'agit d'un accord relatif à l’assistance mutuelle entre les administrations douanières des deux pays en vertu duquel les parties se prêtent mutuellement assistance par l'intermédiaire de leurs Administrations des douanes, en vue d'appliquer la législation douanière, de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières.



Aussi, les deux parties ont signé un accord de coopération dans le domaine de la pêche maritime qui vise à établir un cadre de coopération entre les deux Parties dans divers domaines de la pêche maritime, notamment la pêche, la recherche technique et scientifique et l’aquaculture, les industries de transformation du poisson, et la promotion du partenariat dans le secteur privé de la pêche maritime.



Un autre accord en matière de transport routier international de passagers et de marchandises a été signé par les deux parties. Cet accord s’inscrit dans le cadre des Accords signés entre le Maroc et d’autres pays africains en la matière. Il a pour objectif l’organisation des transports routiers internationaux de marchandises et de voyageurs entre les deux pays ou en transit par leurs territoires et ce, afin de faciliter, de promouvoir et d’intensifier des échanges commerciaux entre eux.



De même, les deux parties ont paraphé un Mémorandum d’Entente en matière de la coopération commerciale qui vise à promouvoir et développer la coopération commerciale entre les deux Parties, sous réserve du respect de la législation nationale des deux pays.



En vertu de ce Mémorandum d'entente, les deux parties développeront leur coopération à travers, notamment, l’échange de l’information, l’organisation des programmes de formation et la participation aux expositions et foires commerciales.



Dans le domaine du tourisme, les deux parties ont signé un accord de coopération portant sur la promotion de la coopération entre les agences centrales de tourisme des deux pays, entre leurs établissements nationaux de tourisme et de transport et entre leurs agences et associations professionnelles du tourisme.



Les deux Parties développeront leur coopération à travers, notamment le renforcement de l'échange d’informations et des statistiques et des bonnes pratiques en matière du tourisme, l'échange de visites des délégations gouvernementales de haut niveau, la participation aux expositions et foires touristiques internationales et le renforcement des capacités humains et institutionnelles dans les domaines de la normalisation des services touristiques, du développement des ressources, la promotion du tourisme, le tourisme durable et la promotion numérique. Dans le domaine sécuritaire, les deux parties ont signé un Mémorandum d'entente qui a pour objectif de fixer un cadre juridique de coopération ayant trait aux domaines de la sécurité, de l'application de la loi et du maintien de l’ordre afin d’agir, conjointement, contre le terrorisme international et les différentes formes de la criminalité transnationale, notamment le trafic des stupéfiants et des êtres humains.



S'agissant de la formation professionnelle, il a été procédé à la signature d’une convention-cadre de coopération ayant pour objectif de fixer le cadre global de coopération et de partenariat entre les Parties dans le domaine de la formation professionnelle qui portera, notamment sur la réservation d’un quota de 90 places pédagogiques, au profit des jeunes stagiaires en formation initiale pour suivre une formation dans des niveaux et spécialités définies par le ministère gambien en charge de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, des Sciences et de la Technologie, réparties sur une durée de 3 ans, à raison de 30 places par an, à partir de la rentrée 2024-2025.



De même, les deux parties ont signé un accord-cadre de coopération relatif à l’octroi de bourses académiques, de stage et de partage d’expertise. Cet accord cadre a pour but de promouvoir la coopération entre les deux pays dans les domaines culturel, scientifique, technique et socio-économique, à travers notamment l’octroi de bourses d’études, l’organisation de stages de formation et de perfectionnement, l’envoi d’experts et l'échange de visites des responsables. L’AMCI met à la disposition de la République de la Gambie un quota annuel de 90 bourses dans les domaines universitaires et techniques.



Par ailleurs, les deux parties ont procédé à la signature d’un accord de coopération culturelle qui a pour objectif de renforcer et promouvoir la coopération mutuelle dans le domaine culturel et ce, à travers notamment, l’échange d'experts et d'expertises, l’organisation des semaines culturelles et la participation au Salon international du livre.



Dans le domaine des sports, les deux pays ont signé un Mémorandum d’entente visant à renforcer la coopération et les échanges sur la base de la réciprocité et l’intérêt mutuel et ce, à travers l'échange de l’expérience, de l’information, de la documentation, des compétences techniques et des connaissances pour le développement du sport.



En outre, un Plan d’action entre les ministères de la justice des deux pays pour les années 2024-2025 a été signé à cette occasion. Ce plan d’action a pour but d’encourager l’échange mutuel du savoir-faire et le partage des bonnes pratiques, notamment en matière de gouvernance, de renforcement des capacités et de la modernisation de l’administration judiciaire.

MAP: 25/01/2024