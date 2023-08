Addis-Abeba: début des travaux de la 19eme Conférence ministérielle africaine sur l'environnement

Les travaux de la 19eme Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (CMAE) ont débuté, jeudi à Addis-Abeba, avec la participation du Maroc.

Placée sous le thème : « Saisir les opportunités et renforcer la coopération pour relever les défis environnementaux en Afrique", cette session de deux jours constitue l'occasion pour les ministres de fournir des orientations politiques pour les grands événements environnementaux à venir, examiner les moyens à même de résoudre les problèmes émergents en la matière et renforcer la coopération avec les partenaires et les parties prenantes.



Les ministres se pencheront aussi sur le rapport du secrétariat de la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement au cours de la session 2022 qui comporte des informations sur l'état de la mise en œuvre des décisions adoptées par la Conférence lors de sa 18eme session ordinaire, et sur d'autres activités au cours de la période considérée.



Les progrès dans la mise en œuvre des décisions de la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement et la prise en compte des questions environnementales émergentes, seront également au centre de cette session qui débattra, entre autres, le programme de relance verte en Afrique et l’évaluation de sa mise en oeuvre, le Forum africain des agences de protection de l'environnement, les minéraux critiques et leur rôle dans les transitions énergétiques en Afrique, ainsi que leur demande croissante, outre l’élimination progressive de la combustion à l'air libre des déchets en Afrique.



L'objectif de la 19eme session de la CMAE est de renforcer la coopération entre les différentes institutions et d'améliorer la mise en œuvre des cadres environnementaux régionaux et mondiaux afin de relever les défis auxquels le continent est confronté.



La session fournira une plate-forme pour renforcer l'engagement collectif de l'Afrique dans l'agenda environnemental mondial, y compris dans les différentes conférences des parties aux accords environnementaux, l'Assemblée des Nations Unies pour l’environnement et d'autres processus multilatéraux liés, entre autres, à la lutte contre le changement climatique, la désertification, la perte de nature et de biodiversité et la pollution, et veiller à ce que la région soit non seulement en mesure de relever les défis dans ces domaines, mais saisisse également les opportunités émergentes pour un développement durable de la continent, soulignent les organisateurs.



La CMAE a été créée en décembre 1985, à la suite d'une conférence des ministres africains de l'environnement tenue au Caire, en Égypte. Elle a pour mandat de plaider en faveur de la protection de l'environnement en Afrique, de veiller à ce que les besoins humains fondamentaux soient satisfaits de manière adéquate et durable, à ce que le développement social et économique soit réalisé à tous les niveaux, et à ce que les activités et les pratiques agricoles répondent aux besoins de sécurité alimentaire de la région.

MAP: 17/08/2023