Addis-Abeba: Entretien entre l'Ambassadeur Représentant permanent du Maroc auprès de l’UA et le Président de la Commission de l’UA

L’Ambassadeur Représentant permanent du Maroc auprès de l’Union africaine (UA) et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, s’est entretenu, jeudi au siège de l’organisation panafricaine à Addis-Abeba, avec le Président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, de plusieurs questions d’actualité.

L’échange entre le diplomate marocain et le Président de la Commission de l’UA a porté sur un certain nombre de questions d’actualité dont l’UA est saisie, particulièrement les voies et moyens pour accélérer la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) ainsi que d’autres questions relatives au processus de développement en Afrique.



À cette occasion, l’Ambassadeur Représentant Permanent du Maroc auprès de l’UA et la CEA-ONU a réitéré l’engagement résolu du Royaume à continuer à contribuer efficacement au renforcement de l’action africaine commune, conformément à la vision royale qui place les intérêts vitaux du citoyen africain en matière de paix, de sécurité et de développement au centre de l’agenda panafricain.

MAP: 06/04/2023