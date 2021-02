Aéroport Marrakech- Ménara : Baisse de plus de 86 % du trafic aérien en janvier dernier (ONDA)

Le nombre de passagers ayant transité via l’aéroport international Marrakech-Menara, a enregistré durant le mois de janvier dernier, une baisse de 86,61% par rapport à la même période de l’année 2020.

Ainsi, cette infrastructure aéroportuaire a accueilli durant la même période, quelque 68.346 passagers contre 510.414 voyageurs durant le mois de janvier 2020, selon les dernières statistiques communiquées par l'Office National des Aéroports (ONDA).



Et la même source de poursuivre que cet aéroport a occupé en janvier dernier, la 2è place au niveau national en termes de trafic mouvements d’avions, avec 21,83 % derrière l’aéroport international Mohammed V (43,94%) et devant l’aéroport international Agadir Al Massira (7,82%).



Au niveau des Top 5 des routes aériennes internationales en janvier dernier, Marrakech/Paris-Orly a occupé la 2è place avec une part de 4,12% et 21.170 voyageurs, derrière Mohammed V/Paris-Orly (5,96% et 30.624 passagers) et devant Mohammed V/Paris-CDG (3% et 15.449 passagers), précise-t-on de même source.



Les aéroports du Royaume ont accueilli quelque 638.806 passagers en janvier 2021, en baisse de 68,39% par rapport à la même période de l'année précédente, conclut l'ONDA.

MAP: 21/02/2021