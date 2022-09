Agadir-Ida Outanane : M.Baraka visite le chantier de construction du barrage Tamri

Le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka, a effectué lundi, une visite de terrain au chantier de construction du barrage Tamri situé à 62 km au nord de la ville d'Agadir.

Réalisé dans le cadre du Plan directeur d'aménagement intégré des ressources en eau et du Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027, ce nouveau barrage dont la capacité est estimée à 204 millions de m3, nécessitera un investissement total de 2,7 milliards de DH.



Dans une déclaration à la MAP, M.Baraka a souligné que ce projet est d'une importance primordiale au vu de la problématique de pénurie des ressources hydriques dont souffre la région Souss-Massa, notant que ce barrage et la station dessalement d'eau de mer contribueront à l'approvisionnement de la ville d’Agadir en eau potable, ainsi qu'à l'irrigation des terres agricoles avoisinantes.



Cette infrastructure contribuera également à lutter contre les inondations, renforcer la nappe phréatique, et alimenter en eau potable un certain nombre de douars, écoles et mosquées, a-t-il ajouté.



A cette occasion, le ministre qui était accompagné notamment du Wali de la région Souss-Massa, Gouverneur de la Préfecture d'Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji, a été informé de l'état d'avancement de cette nouvelle installation hydraulique d’une hauteur total de 75 mètres et d’une longueur de 460 mètres.



M.Baraka a également pris connaissance des différents projets d'aménagement hydraulique du bassin de Souss-Massa, ainsi que le programme de forages d'exploration qui seront convertis en forages d'exploitation pour alimenter les mosquées et les écoles de la préfecture d'Agadir-Ida Outanane, ainsi que le projet de la trémie située au niveau de la Route Nationale numéro 11, et le projet d’un nouveau pont au-dessus de l'Oued Souss.



Auparavant, le ministre a présidé la cérémonie d’installation du nouveau directeur régional de l'Équipement et de l'Eau de la région Souss-Massa, Mohamed Hafiane.

MAP: 06/09/2022