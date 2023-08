Ahmed Taoufiq : La cérémonie d'allégeance, une illustration du génie marocain en phase avec toutes les époques

Le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Taoufiq a affirmé lundi que la cérémonie de prestation du serment d'allégeance et son renouvellement à Amir Al-Mouminine, SM le Roi Mohammed VI, est une illustration du génie marocain qui est en phase avec toutes les époques.

''Le Maroc se démarque par ce génie qui répond aux nécessités de chaque époque'', a-t-il noté dans une déclaration à la presse, avant de préciser que ce ''génie réside dans le caractère pérenne de l'Allégeance prêtée par les notables et les élus''.

Il a aussi souligné que le pouvoir au Maroc puise sa légitimité dans le contrat et ce, à l'appui de cinq fondamentaux à savoir ''la préservation de la religion, la sérénité des âmes, l'ordre général, l'argent et la dignité'', avant de relever que l'institution d'Imarat Al-Mouminine est ''l'unique et véritable voie légitime du pouvoir en Islam dans la forme comme dans le fond''.

Il a fait remarquer, à ce propos, que ''l’État en Islam a été fondé par le messager d'Allah, paix et salut sur lui, sur la base de l'allégeance, c'est-à-dire le contrat existant entre le prophète et les premiers musulmans qui lui doivent obéissance contre la préservation de leurs rites et intérêts.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L'assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ahmed, a présidé, lundi après-midi à la Place du Mechouar du Palais Royal de Tétouan, la cérémonie d'allégeance, en célébration du 24ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de Ses glorieux Ancêtres.

(MAP 31.07.2023)