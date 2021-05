AMSSNuR présente son expérience en matière d'interventions d'urgence nucléaires ou radiologiques

L'Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) a présenté, lors d'un séminaire organisé le 29 avril dernier, son expérience en matière de renforcement des capacités nationales dans le domaine de la préparation et de la conduite des interventions d'urgence nucléaires ou radiologiques.

Organisé conjointement par la division de la sécurité nucléaire et le centre des incidents et des urgences de la division de la sûreté et de la sécurité nucléaires, relevant de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), ce séminaire a porté sur le renforcement des capacités nationales dans les domaines de la sécurité et de la préparation et de la conduite des interventions, indique AMSSNuR dans un communiqué.



L’objectif de ce séminaire, tenu à distance, était de discuter la méthodologie de l’AIEA en matière de renforcement des capacités des Etats membres dans ces domaines, tout en présentant les programmes d’appui offerts par l’AIEA.



Il visait également la définition des rôles et des responsabilités des organisations qui participent au développement des capacités, ainsi que la détermination du rôle important des partenariats dans les activités de renforcement desdites capacités, poursuit la même source.



A travers sa présentation portant sur l’expérience marocaine en matière de renforcement des capacités nationales dans le Royaume du Maroc, le directeur général d'AMSSNur, Khammar Mrabit, a évoqué les missions, les objectifs et les partenariats d’AMSSNuR, le rôle de l’autorité réglementaire marocaine reconnue par l’AIEA en tant que premier centre africain de renforcement des capacités en Afrique en matière de préparation et de réponse aux urgences nucléaires et radiologiques.



Par la suite, M. Mrabit a rappelé l’ensemble des évènements visant le renforcement des capacités nationales et qui ont été organisés par AMSSNuR dont, le cours régional de l’Ecole de gestion des situations d’urgence radiologique tenu en 2018, en plus des divers ateliers de formation nationaux et régionaux sur la préparation et la conduite des interventions en cas de situation d'urgence nucléaire ou radiologique, organisés avec le soutien de l'AIEA et de l'Union Européenne.



Ainsi, M. Mrabit a présenté les quatre exercices de terrain relatifs aux situations d’urgence radiologiques qui ont été déclenchées par des événements de sécurité, organisés dans quatre régions du Royaume par la Direction générale de la protection civile.



Il a ensuite partagé les bonnes pratiques en termes de gestion des ressources humaines d’AMSSNuR et a manifesté l’engagement d’AMSSNuR à renforcer et à maintenir les capacités nationales, y compris la formation et l'éducation sur la préparation et la conduite des interventions en cas de situation d'urgence nucléaire ou radiologique, et ce à travers le centre de renforcement des capacités d’AMSSNuR.

(MAP-01/05/2021)