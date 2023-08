Approbation à Djeddah d'un mémorandum de coopération entre les ministères publics marocain et saoudien

Le Conseil des ministres saoudien a approuvé lors d'une session présidée, mardi à Djeddah, par le Serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, un mémorandum de coopération entre la Présidence des ministères publics des Royaumes du Maroc et d'Arabie Saoudite.

Visant à renforcer la coopération judiciaire entre les deux parties, ce mémorandum de coopération avait été signé le 13 février à Rabat, à l'occasion de la visite qu'a effectuée au Maroc le procureur général d'Arabie saoudite, Saoud Ben Abdallah Al-Moujib.

Selon le procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du Ministère public, El Hassan Daki, ledit mémorandum de coopération vise à promouvoir l’échange de vues et d’expériences, la coordination et la coopération entre les deux pays pour faire face à la criminalité transfrontalière, relevant que la signature de cet accord témoigne de la solidité des liens unissant les deux Royaumes. Il permettra également, a-t-il ajouté, de lancer des sessions de formation conjointe dans le domaine de la justice et de se mobiliser à l’international pour lutter contre le crime organisé.

(MAP 08.08.2023)