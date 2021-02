Archives du Maroc abrite le répertoire de Abdelhay Bennis autour de la mémoire de l'institution législative

L'institution Archives du Maroc a reçu, à titre gracieux, un répertoire constitué de documents historiques de la part de M. Abdelhay Bennis, ancien employé au parlement (1977-2012), qui les a regroupés, tout au long de plusieurs décennies, et qui constituent une partie de la mémoire historique de l'institution législative marocaine.

M. Bennis a livré ce répertoire de documents en vertu d'une convention signée le 18 février courant, indique Archives du Maroc dans un communiqué, notant qu'il s'agit de 5 CD contenant 79 vidéos retraçant les deux motions de censure dans les années 1964 et 1990, en plus de plusieurs albums comprenant environ 3.260 photos des activités du parlement entre 1963 et 2013, outre des photos du Conseil national consultatif de l'année 1956.



Archives du Maroc s'engage à faire l'inventaire et à traiter "le répertoire de Abdelhay Bennis", à veiller à le préserver, et faciliter sa consultation pour les chercheurs et l'ensemble des intéressés, conformément aux lois en vigueur, en plus de le valoriser par les moyens utilisés dans ce cadre, ajoute la même source. Cette initiative intervient au regard de la grande importance que revêtent les archives dans la composition d'une mémoire nationale collective, et la promotion de la recherche académique pour sa récomposition, à travers les sources nécessaires.



En outre, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mission de l'institution des Archives du Maroc, en tant qu'organe administratif, chargé de préserver et promouvoir le patrimoine d'archive national, y compris les archives spéciales, à intérêt public, notamment à travers son regroupement et sa préservation, selon les outils déterminés dans la loi 69.99 relative aux archives, et son décret d'application, conclut le communiqué.

MAP: 22/02/2021