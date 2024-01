Assa-Zag : Un colloque met l'accent sur le rôle des nomades dans l’indépendance du Maroc

"Le rôle des nomades dans l'indépendance du Royaume et la préservation de son intégrité territoriale" a été au centre d'un colloque, organisé samedi dans la commune de Touizgui (province d'Assa-Zag), dans le cadre du 4ème festival international des nomades (29-31 décembre).

Ce colloque a été l’occasion de mettre en valeur le rôle pionnier joué par les populations du Sahara, notamment les bédouins et les nomades, dans la défense de l’indépendance du Royaume et de son intégrité territoriale et la résistance face au colonialisme français et espagnol au Sahara.



La rencontre visait également à souligner les luttes des tribus de la région frontalière de Touizgui, à l'est de la province d'Assa-Zag, face à toutes les tentatives d'infiltration des ennemis de l'intégrité territoriale du Royaume.



Dans son intervention, Abdelouahab Sibaouaih, chercheur en patrimoine, a mis en relief la contribution de toutes les tribus sahraouies, dont celle de la région de Touizgui, à la préservation de l'unité du Royaume et de son indépendance ainsi que les relations profondes entre les nomades au Sahara, soulignant que ce rôle est démontré à travers un ensemble de documents et manuscrits historiques qui confirment la souveraineté marocaine sur le domaine saharien.



Dans ce contexte, il a évoqué plusieurs documents et manuscrits sous forme de dahirs et missives datant de la période précoloniale et de la colonisation française et espagnole de la région, notamment l'acte d'allégeance au Sultan Moulay Hassan 1er par les habitants du Sahara, en particulier les nomades, soulignant le rôle des Sultans du Maroc dans la résolution des différends entre les tribus des nomades.



La 4ème édition du festival international des nomades s’était ouverte vendredi soir sous le signe "Les bédouins et nomades : Culture et identité au service de l'intégrité territoriale".



Ce festival, organisé durant trois jours par la fondation Touizgui pour le développement, la culture et la protection du patrimoine en partenariat avec la commune de Touizgui, vise à mettre en valeur le patrimoine nomade afin de préserver l’héritage culturel du Sahara, diffuser la culture hassanie et soutenir l’économie locale en contribuant à renforcer l'attractivité de la région et en attirant davantage de touristes.



Le programme du festival comprend diverses activités, dont une exposition des produits du terroir et de l’artisanat local, ainsi que des courses de dromadaires, des soirées artistiques, des excursions et des séminaires centrés sur le thème de la culture nomade et l'intégrité territoriale du Royaume.

MAP: 30/12/2023