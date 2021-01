BAM: Le besoin en liquidité atténué à 83,4 MMDH en décembre

Le besoin en liquidité des banques s'est atténué, en décembre 2020, à 83,4 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne hebdomadaire, contre 95,2 MMDH un mois auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette atténuation reflète notamment l'amélioration des réserves de changes, explique BAM dans sa revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière du mois de janvier 2021.



La Banque centrale a injecté un montant total de 97,3 MMDH, incluant principalement 42,4 MMDH à travers les avances à 7 jours, 19,6 MMDH sous forme d'opérations de pension livrée, 29,1 MMDH via les prêts garantis et 6,2 MMDH au titre des opérations de swap de change. Dans ces conditions, le taux interbancaire s'est établi à 1,50% en moyenne.



Sur les autres marchés, les taux des bons du Trésor se sont légèrement orientés à la hausse en décembre sur le marché primaire à l'exception des maturités longues et ils n’ont pas connu des variations significatives sur le marché secondaire



Pour les taux de rémunération des dépôts à terme, ils ont connu en novembre une baisse de 5 points de base à 2,26% pour ceux à 6 mois et une hausse de 27 points à 2,75% pour ceux à un an.



S'agissant des taux débiteurs, les résultats de l’enquête de Bank Al-Maghrib auprès des banques relatifs au troisième trimestre 2020 laissent indiquer la poursuite de la baisse des taux reflétant notamment l’effet de la décision du Conseil de la Banque en juin d’abaisser le taux directeur de 2% à 1,5%, relève la même source, ajoutant que le taux moyen global est revenu à 4,30% en recul de 28 points de base par rapport au trimestre précédent.



Par secteur institutionnel, les taux assortissant les prêts aux entreprises ont connu un recul de 33 points, recouvrant des diminutions de 74 points pour les TPME et de 26 points pour les grandes entreprises.



De même les taux appliqués aux particuliers ont accusé un repli de 38 points, avec des baisses de 32 points pour les prêts à l'habitat et de 62 points pour les crédits à la consommation.

MAP: 18/01/2021