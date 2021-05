Benslimane: démantèlement d'un atelier clandestin de fabrication de sacs en plastique interdits

Une commission provinciale mixte a procédé, lundi, au démantèlement d'un atelier clandestin de fabrication de sacs en plastique interdits, situé dans la Commune de Fedalate - Province de Benslimane.

Cette opération, menée par la commission composée du ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Economie verte et Numérique, des autorités locales et de la Gendarmerie royale, a permis la saisie de plus de 990 kg de matières premières, 154 kg de rouleaux plastiques industriels, 125 kg de déchets plastiques, ainsi que 6 machines utilisées dans la fabrication des sacs interdits, indique le ministère dans un communiqué.



Les autorités ont saisi l'ensemble des machines et outils exploités dans cet atelier clandestin ainsi que les produits plastiques utilisés dans la fabrication des sacs en plastique interdits.



Elles ont également procédé à la fermeture de l’atelier et à l’ouverture d'une enquête judiciaire, souligne le ministère.

(MAP-11/05/2021)