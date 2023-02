Bilan positif de la première année du programme "Forsa" : plus de 10.000 porteurs de projets

La première année du programme "Forsa" s'est soldée par un bilan positif de plus de 10.000 porteurs de projets, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.

Ce bilan a été annoncé lors des travaux du comité stratégique du programme "Forsa", tenus lundi à Rabat et consacré à l’examen des résultats du programme au cours de l’année 2022 et au lancement effectif du programme "Forsa 2023".

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, qui a présidé cette réunion, a noté les résultats positifs de ce programme ayant atteint au cours de sa première année 100% de son objectif, à travers l’accompagnement de 10.000 porteurs de projets, ajoute le communiqué, soulignant que ce programme consacrant l’équité territoriale, donne une forte impulsion aux économies locales conformément aux engagements du programme gouvernemental.

M. Akhannouch a, par ailleurs, appelé à renforcer l’accompagnement des bénéficiaires pour développer leurs capacités, rappelant que "Forsa" constitue une première phase, avec la possibilité d’accès au financement via d’autres programmes gouvernementaux, et ce dans le cadre de la convergence des programmes gouvernementaux dédiés au soutien à l’entreprenariat.

De son côté, Fatima Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire, a passé en revue les acquis du programme dans sa première année, en confirmant qu'il a permis la promotion d'une nouvelle culture liée à l'entrepreneuriat, en levant deux principaux obstacles, à savoir la méconnaissance du quotidien entrepreneurial et l'accès au financement, poursuit le communiqué.

Elle a, par ailleurs, expliqué que la simplification des démarches, un suivi rigoureux et la mise à disposition d'une offre de financement innovante et complète ont rendu la maîtrise d'ouvrage accessible à tous.

La ministre a également souligné que plus de 168.000 candidatures ont été soumises via la plateforme numérique du programme "Forsa", étant donné que 61% des programmes sont concentrés sur des petites villes et des zones rurales.

A travers la loi de finances de 2023, le gouvernement a alloué 1,25 milliard de dirhams au programme "Forsa" à travers des prêts d'honneur d'un montant de 10 millions de centimes, dont un million de centimes à titre de subvention, en plus de l'accompagnement, de l'orientation et de la formation fournis aux bénéficiaires.

Cette rencontre s'est déroulée en présence de Chakib Benmoussa, Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Primaire et des Sports, Younes Sekkouri, Ministre de l'Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Ryad Mezzour, ministre de de l'Industrie et du Commerce, Fatima Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Fouzi Lekjaa, Ministre délégué auprès du ministre de l'Economie et des Finances Chargé du budget, Mustapha Baitas, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement et Imad Barrakad, Directeur Général de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique ( SMIT ), conclut le communiqué.

(map 13/02/2023)