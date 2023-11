Campagne agricole 2023/2024: Plus de 47.000 ha seront cultivés en semis direct à Meknès (DPA)

Une superficie de 47.480 hectares sera cultivée en utilisant la technique du Semis Direct au niveau de la préfecture de Meknès, l'une des régions agricole pionnières dans le Royaume, selon des données de la direction provinciale de l’agriculture (DPA).

Ce chiffre représente 24% de la superficie totale qui sera concernée par cette technique au niveau national, précise la même source.



Pour ce faire, trois contrats ont été signés, lundi, pour la remise de trois semoirs au profit des coopératives agricoles actives au niveau de la province de Meknès, dans le cadre de la mise œuvre de la stratégie «Generation Green».



Cette nouvelle stratégie a pour objectif d’atteindre une superficie de 200.000 ha cultivés en semis direct au niveau de la région Fès-Meknès, a souligné à la MAP, le directeur provincial de l’agriculture, Mohamed Ijjou, en marge de la cérémonie de lancement de plusieurs projets de développement en célébration de l’anniversaire de la Marche verte.



Cette technique, faisant partie de l’Agriculture de conservation, constitue une alternative d’amélioration durable de la productivité des terres agricoles dans les zones pluviales, notamment pour les grandes cultures, selon des chercheurs dans le domaine.



L’opération de distribution de ces semoirs a commencé depuis quelques années et se poursuivra à la faveur, surtout, d’une subvention du Fond du développement Agricole (FDA) couvrant 50% du prix d’acquisition, a fait savoir le responsable provincial, mettant l’accent sur l’importance de cette technique, en particulier pendant les années sèches.



Le système Semis Direct, comme technologie intelligente face au changement climatique, est promu par la nouvelle stratégie Génération Green, qui vise à assurer une production agricole durable en tenant compte de la conservation des ressources naturelles (sols et eaux), selon les chercheurs de l’Institut National de Recherche Agronomique (INRA).



L’objectif de ce nouveau programme est de renforcer l’adoption du semis direct au Maroc sur un million d'hectares à l’horizon 2030 pour améliorer les rendements dans les systèmes céréaliers et renforcer la fertilité des sols en comptant sur les effets bénéfiques du Semis Direct sur la séquestration du carbone.



Fès-Meknès est l’une des régions ciblées par ce programme, aux côtés de Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Rabat-Salé-Kénitra, Beni Mellal-Khénifra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

MAP: 07/11/2023