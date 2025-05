Lundi 26 mai 2025

La grande finale du programme "Cinéma en classe", organisée dans le cadre du projet éducatif et culturel Madrastna, a été lancée lundi 26 Mai à Casablanca, en présence de nombreux professionnels issus des milieux de l’éducation, du cinéma et de la culture.

Portée par la Fondation Ali Zaoua en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, cette initiative vient couronner un programme parascolaire mené tout au long de l’année dans près de 250 collèges pionniers répartis à travers les douze régions du Royaume.

Ce projet vise à intégrer l’art dans l’environnement scolaire afin d’en faire un vecteur d’épanouissement personnel et de valorisation de la créativité des jeunes.

S'exprimant dans une allocution, le directeur des curricula au ministère de l’Éducation nationale du Préscolaire et des Sports, Mohamed Zerouali, a souligné que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la feuille de route 2022-2026 du ministère, qui ambitionne de promouvoir un apprentissage actif et de favoriser l’ouverture culturelle et artistique au sein des établissements scolaires.

"Je tiens à féliciter l’ensemble des élèves, des encadrants et des établissements scolaires participants pour leur travail sérieux et la créativité exceptionnelle qui ont marqué les différentes étapes de ce festival. Cela reflète le potentiel et les talents prometteurs que recèle l’école publique marocaine, et qui méritent d’être encouragés, soutenus et valorisés", a-t-il dit.

Il a également insisté sur l’importance de l’intégration du cinéma dans les activités éducatives parallèles du programme des collèges sportifs, précisant que "le cinéma, au-delà de sa dimension visuelle, constitue un outil puissant d’expression et de formation culturelle et éducative".

Cette discipline, a-t-il poursuivi, ouvre de nouveaux horizons aux apprenants, leur permettant de mieux comprendre le monde qui les entoure et d’interagir avec lui de manière plus consciente et réfléchie.

Il a enfin rappelé que le programme des collèges pionniers, lancé officiellement durant l’année scolaire 2024-2025 dans 234 établissements, constitue un chantier stratégique pour une école de qualité centrée sur l’élève.

Interrogée par la MAP, la directrice exécutive de la Fondation Ali Zaoua, Sophia Akhmisse, a affirmé que le projet Madrastna démontre que l’école peut aussi être un espace d’épanouissement personnel et de découverte artistique. "À travers le cinéma et l’improvisation, nous permettons aux jeunes de s’exprimer, de débattre, de rêver et de construire leur place dans la société", a-t-elle déclaré.

Elle a précisé que les 84 élèves finalistes, représentant les 12 régions du Maroc, ont participé tout au long de l’année scolaire au programme "Cinéma en classe", qui leur a permis de découvrir des films marocains et internationaux, d’explorer les coulisses du septième art, de l’écriture à la réalisation, jusqu’à la projection sur grand écran.

À l’occasion de cette grande finale, ils présenteront 12 courts-métrages en compétition, projetés devant un large public au Cinéma Pathé, et soumis à l’appréciation d’un jury présidé par le réalisateur Nabil Ayouch, a-t-elle poursuivi.

Cette grande finale marque l’aboutissement d’une phase régionale qui s’est déroulée du 19 avril au 13 mai, mobilisant des milliers d’élèves à travers le Royaume.

La journée s’achèvera par une cérémonie de remise des prix distinguant les cinq meilleurs courts-métrages, en hommage au talent, à l’engagement et à la créativité d’une jeunesse marocaine qui s’approprie les langages de l’art et de la culture pour raconter, avec sensibilité, humour ou émotion, les récits qui l’animent et la reflètent.

(MAP: 26 Mai 2025)