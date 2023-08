Casablanca : Des acteurs économiques du Maroc et d'Irak examinent les opportunités de coopération

Les opportunités et les moyens de renforcer la coopération économique entre le Maroc et l'Irak ont été au centre d'une réunion tenue mardi à Casablanca, entre des représentants de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Casablanca-Settat (CCIS-CS), ainsi que les Chambres irakiennes de Commerces de Diwaniyah et Diyala.

Cette réunion s'est tenue en marge de la visite effectuée par une délégation irakienne comprenant des représentants des deux chambres de commerce irakiennes, ainsi que des hommes d'affaires représentant divers secteurs commerciaux.



Cette rencontre a offert l'opportunité d'examiner les volets qui suscitent l'intérêt des hommes d'affaires irakiens, ainsi que les moyens de faciliter l'obtention de visas pour les hommes d'affaires et la mise en place d'une liaison aérienne entre les deux pays.



A cette occasion, le président de la CCIS-CS, Hassan Berkani, a mis en avant les avantages offerts par le Maroc aux investisseurs étrangers, notamment en ce qui concerne les facilités administratives et fiscales, ainsi que son infrastructure de qualité notamment dans le domaine des transports aérien, maritime et terrestre.



Il a ajouté que le Maroc se distingue par un emplacement géographique attractif, ainsi que par son ouverture à un réseau important de marchés, en particulier africains et européens.



De son côté, Abdelhassan Jabbar Al Layti, président de la Chambre de Commerce de Diwaniyah, a affirmé que le Maroc offre d'importantes opportunités d'investissement, et se distingue par la qualité de ses produits au niveau international, exprimant son espoir afin que les procédures soient facilitées et les démarches administratives simplifiées entre le Maroc et l'Irak.



Il a souligné que la facilitation des procédures administratives entre les deux pays renforcerait la coopération commerciale et promouvrait les produits marocains en Irak.



Il a également relevé la volonté de la Chambre de Commerce de Diwaniyah de mettre en place des salons permanents afin de présenter et promouvoir les produits industriels marocains, et de mettre en lumière les principales destinations touristiques marocaines.



A l'occasion de cette rencontre, une convention a été signée entre les trois chambres, en vue de faciliter l'obtention de visas pour les hommes d'affaires des deux pays.



Une vidéo a été aussi projetée pour mettre en lumière les potentialités de la région de Casablanca-Settat dans divers domaines, dont l'industrie, l'agriculture et les infrastructures, ainsi que les efforts et les rôles entrepris par la CCIS-CS pour promouvoir l'activité économique.

MAP: 15/08/2023