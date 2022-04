Casablanca-Settat: M. Bensaid tient une réunion autour des projets du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid et le Wali de la région Casablanca-Settat et gouverneur de la préfecture de Casablanca, Said Ahmidouche ont tenu, mardi, une réunion axée sur le suivi des projets du ministère au niveau de la région Casablanca-Settat, indique le ministère dans un communiqué.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre des Hautes orientations royales visant à multiplier les efforts pour faire aboutir les priorités stratégiques sur la voie du développement.

A cette occasion, le ministre a indiqué que la population locale exprime divers besoins dans les domaines de la culture et la jeunesse, ajoutant que les acteurs concernés doivent agir de façon régulière pour trouver des solutions aux problématiques posées.

Le ministre a de même mis l'accent sur le rôle pionnier que doit jouer le volet culturel, particulièrement celui lié au patrimoine, dans des secteurs tels que le tourisme, appelant à œuvrer pour créer une animation culturelle via la création d'entreprises culturelles et l'encouragement des coopératives à caractère culturel.

Par ailleurs, M. Bensaid a rappelé que les équipes du ministère sont constamment mobilisées pour dynamiser les accords conclus, créer une dynamique culturelle en partenariat avec les institutions élues et suivre la réalisation des projets pour qu'ils soient prêts à temps.

Cette réunion a été marquée par la présentation d'un exposé par le gouverneur, directeur général de l'Agence urbaine de Casablanca, Taoufiq Benali, sur les projets de réhabilitation des sites historiques de la ville de Casablanca.

Ces projets s'inscrivent dans le cadre d'accords signés devant SM le Roi Mohammed VI pour une enveloppe de 232,5 MDH.

Selon le communiqué, ces projets, qui visent à réhabiliter et valoriser le patrimoine culturel de la capitale économique du Royaume, mobilisent les différents services extérieurs, les institutions élues, ainsi que les services du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication- département de la Jeunesse.

Le Directeur général de la société de développement local (Casa Patrimoine), Ahmed Taoufik Naciri, a de son côté donné un aperçu sur le projet de rénovation et de réhabilitation de l'église du Sacré Cœur à Casablanca ainsi que sur les projets des sites archéologiques "Sidi Abderrahmane" et "Thomas" situés au niveau des préfectures de Casablanca-Anfa et Hay Hassani.

Pour sa part, la directrice régionale de la culture, Hafida Khouyi, a présenté des données sur les projets culturels au niveau de la région Casablanca-Settat et qui portent sur des maisons de la culture, des théâtres et des bibliothèques.

Quant à Mohamed Benyacoub, directeur des arts au département de la Culture, il a jeté la lumière sur le projet de réaménagement et de réhabilitation de l'école supérieure des Beaux Arts de Casablanca.

Pour sa part, Mustapha Messaoudi, Secrétaire général du département de la Jeunesse, a passé en revue les projets relatifs à ce secteur dans la région, évoquant notamment les conventions signées sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI et d'autres conventions conclues avec des institutions élues et locales.

D'après le communiqué, un débat général sur les différentes défis et difficultés auxquels sont confrontés les trois secteurs dans la région a clos les travaux de cette réunion.

Cette rencontre s'est déroulée en présence notamment du président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz, de la présidente du Conseil de la commune de Casablanca, Nabila Rmili, du président du conseil préfectoral de Casablanca, Said Naciri, du gouverneur de la préfecture d'arrondissements de Casablanca-Anfa, Aziz Dadas, et du gouverneur, directeur général de l'Agence urbaine de Casablanca, Taoufiq Benali.

