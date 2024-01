Cérémonie grandiose à Rabat en célébration du nouvel an amazigh 2974

Une cérémonie grandiose a été organisée, dimanche à Rabat, par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, à l'occasion de la célébration du Nouvel an amazigh 2974, en présence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Cette cérémonie, qui a eu lieu au Théâtre Mohammed V, a été rehaussée par la présence des membres du gouvernement, des personnalités du monde de la politique, des droits de l’homme, et des médias, des représentants de missions diplomatiques, et d’un public nombreux venu célébrer une tradition millénaire, profondément enracinée dans le patrimoine culturel national.

A cette occasion, l’assistance a suivi un film retraçant les étapes phares ayant jalonné le processus de promotion de l’Amazighe en tant que composante essentielle et partie intégrante de l’identité nationale.

Cette cérémonie a été ponctuée de prestations artistiques et musicales, interprétées avec brio par des figures de la musique amazighe, classique et moderne, à l’instar de Raissa Fatima Tihihit, Kawtar Barani, Mimoune Rifi, Ahmed Soltane, Houssa 46 et Aicha Maya, en plus de chants, danses et mélodies authentiques puisés dans le folklore populaire amazigh.

Outre la présentation de produits d’artisanat reflétant la richesse et la diversité du patrimoine amazigh marocain, cette cérémonie a été marquée par un hommage posthume rendu au mythe de la chanson amazighe, Mohamed Rouicha.

Le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mahdi Bensaid, a indiqué, à cette occasion, que le ministère n'a ménagé aucun effort pour assurer une célébration à la hauteur de cet événement, relevant que cette manifestation est une reconnaissance du rôle culturel de l'art amazigh dans ses différentes dimensions au niveau des différentes régions du Royaume.

Dans une déclaration à la presse, M. Bensaid a relevé que les festivités marquant la célébration du nouvel an amazigh illustre une nouvelle fois l’engagement du gouvernement, conformément aux Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, à donner une forte impulsion aux secteurs artistique et culturel.

Il a, par la même occasion, réitéré la détermination du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, à continuer à oeuvrer pour la consécration de la présence de la culture amazighe et la préservation de l’héritage culturel amazigh.

La célébration du nouvel an amazigh, qui intervient suite à la décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI d'instaurer ce jour férié national officiel payé, a donné lieu à diverses activités, organisées dans plusieurs provinces du Royaume, une occasion de revisiter et célébrer les us et coutumes liés à un segment important du patrimoine culturel national.

(MAP 14.01.2024)