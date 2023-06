Chaînes logistiques : Le Maroc a tous les atouts pour devenir un hub incontournable (M. Abdeljalil)

Le Maroc dispose de tous les atouts pour devenir un hub incontournable dans les chaînes logistiques internationales, a affirmé, mardi à Casablanca, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil.

"Le Maroc s’est doté d’infrastructures de transport aux standards internationaux et de connectivité internationale et nationale et a su drainer de grands investissements dans divers secteurs, tels que l’industrie automobile, l’agriculture et l’agro-alimentaire, l’énergie, l’aéronautique", a relevé M. Abdeljalil lors de l’ouverture de la 10ème édition du Salon International du Transport et de la Logistique pour l'Afrique et la Méditerranée (Logismed).



"Le secteur de la logistique peut s’appuyer sur ces acquis majeurs et renforcer sa compétitivité par la mise en place de nœuds de massification et d’intermodalité", a indiqué M. Abdeljalil.



Mettant l’accent sur la stratégie nationale pour le développement de la compétitivité logistique, qui devrait faire l’objet d’une évaluation afin d’élaborer les nouvelles orientations à lui donner pour les prochaines années, le responsable a rappelé que "la logistique est une composante essentielle du Nouveau Modèle de Développement (NMD), pour opérer le changement de compétitivité auquel aspire notre pays".



Dans ce cadre, l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique est appelée à insuffler une nouvelle dynamique pour le secteur de la logistique, à travers plusieurs chantiers, a-t-il estimé.



Il s’agit de l’indentification et la mobilisation du foncier dédié au développement des plateformes logistiques, l’encouragement des investissements dans l’immobilier logistique, la coordination avec les opérateurs publics et privés ainsi que le développement des solutions et des services logistiques innovants.



Ainsi, M. Abdeljalil a mis en avant la tendance des commandes en ligne, qui a contraint les entreprises à repenser leurs canaux de distribution, en un ensemble intégré et homogène.



"Le standard de consommation d’aujourd’hui comprend la commande en ligne, sur une multitude de "touch points", notamment sur les réseaux sociaux et en combinaison avec les modes de consommation traditionnels", a-t-il indiqué, relevant que face à cette nouvelle tendance de consommation, il est impérieux de se doter d’outils intelligents, d’opérer leurs transformations et leurs accélérations digitales.



De son côté, Ali Berrada, président du Salon Logismed, a fait savoir que la thématique de l’ominicanalité sera traitée au niveau de toutes les conférences, notant que les aspects relevant de la technologie, de la digitalisation et de l’entrepôt qui est au cœur de la problématique de l’omnicanalité, seront aussi abordés, sans oublier la décarbonation qui est de nos jour, un enjeu majeur.



Par ailleurs, M. Berrada a fait état de près de 85 exposants nationaux et internationaux qui ont pris part au Salon Logismed, avec la présence d’une délégation d’entreprises espagnoles.



"Le Salon Logismed est une occasion pour les entreprises souhaitant améliorer leur compétitivité et leur performance à travers des solutions logistiques, de trouver des réponses auprès des exposants", a-t-il conclut.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce Salon organisé sous le thème "L'omnicanalité, véritable révolution de la logistique de distribution : Tendances et défis", traitera des enjeux induits par l'omnicanalité pour la logistique de distribution, des défis hautement importants pour accompagner les mutations économiques mondiales.



Ce Salon, qui constitue une occasion de réunir tous les acteurs du transport, de la logistique et de la supply chain, a pour objectif de mettre en lien les professionnels du secteur, les industriels et les distributeurs, pour créer du business et trouver des réponses aux enjeux économiques et environnementaux du moment.



En plus de la partie exposition, la manifestation propose des conférences de haut-niveau, des tables rondes et des démonstrations, des rendez-vous B2B et bien d’autres animations.



La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence notamment du président du Conseil de la Région Casablanca-Settat, Abdellatif Mâzouz.



Organisée sous l'égide du ministère du Transport et de la Logistique en partenariat avec l'Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL), cette édition sera rythmée par plusieurs activités, dont des conférences de haut niveau, les rencontres du Digital by PortNet ainsi qu’un évènement spécial pour fêter le 10ème anniversaire du Salon Logismed.



Créé en 2012, Logismed a pour objectifs principaux d’apporter une contribution active dans la promotion de la culture logistique au Maroc et la valorisation des métiers du secteur, ainsi que dans la création d’un mouvement soutenu fédérant toutes les composantes de la communauté logistique au plan national.

MAP: 13/06/2023