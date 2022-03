Communiqué conjoint: Le Maroc et l’EEAU attachés à l’action arabe commune et au respect de la souveraineté des Etats

Le Maroc et l’État des Émirats Arabes Unis (EEAU) ont souligné, mardi à Abu Dhabi, leur attachement à l’action arabe commune fondée sur des bases de solidarité et de coopération effective, de sorte à servir les questions arabes en harmonie avec le respect de la souveraineté nationale et l’intégrité des pays.

Dans un communiqué conjoint rendu public à l’issue d’entretiens entre le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara et le président du Conseil national fédéral des Émirats arabes unis, Saqr Ghobash, les deux parties ont insisté que l’action arabe commune constitue un cadre adéquat pour la consolidation des piliers de la stabilité et du développement dans la région.

Ils ont également relevé la nécessité de poursuivre la coordination entre les deux institutions dans le cadre du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud, lancé récemment à Rabat, à travers l’Association des sénats, choura et conseils équivalents d’Afrique et du monde arabe (ASSECAA), la consolidation de l’ouverture sur les unions parlementaires régionales et internationales, ainsi que le renforcement des liens entre l’ASSECAA et les Parlements d’Amérique latine et des Caraïbes.

Les deux parties ont, en outre, appelé au renforcement de l’ouverture des deux institutions sur l’ensemble des initiatives communes qui sont à même de consolider les relations institutionnelles et les hisser à un niveau de partenariats productifs.

A cet égard, les deux institutions ont mis en avant l’importance de poursuivre le renforcement des relations de coopération parlementaire d’exception les unissant, à travers l’échange de visites et d’expertises, la poursuite du dialogue fructueux en s’appuyant sur le groupe de fraternité parlementaire, afin d’unifier les visions stratégiques pour la réalisation du développement durable et la promotion de la paix, la stabilité et la cohabitation sur les plans régional et international, insistant sur l’intensification de la coordination et la consultation entre les deux Conseils dans les différentes instances parlementaires régionales et internationales, sur les questions d’intérêt commun, en vue de réaliser une complémentarité et la convergence des points de vue entre les deux pays frères.

Les deux parties ont mis en relief également la profondeur des relations liant les deux pays, et qui puisent leur force des liens fraternels étroits entre SM le Roi Mohammed VI et Son Altesse Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, ainsi qu’entre les deux peuples frères, dont les fondements furent posés par feu SM Hassan II et Cheikh Zayed Bin Soultane Al Nehyane.

MAP 15/03/2022