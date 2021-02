Conseil de gouvernement: Adoption d’un projet de décret appelant les deux Chambres du Parlement à tenir une session extraordinaire

Le Conseil de gouvernement a tenu vendredi, sous la présidence du Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani, une réunion en visioconférence, consacrée essentiellement à l’examen et l’approbation d’un projet de décret appelant la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers à tenir une session extraordinaire.

Ce texte n° 2.21.124 appelle les deux chambres du parlement à tenir une session extraordinaire à partir du mardi 02 mars 2021, et ce conformément aux dispositions de l’article 66 de la Constitution.

Un communiqué du Porte-parole du gouvernement indique dans ce sens que cet appel vise à examiner des projets à caractère urgent dont :

– Le projet de loi organique n°04.21 modifiant et complétant la loi organique n°27.11 relative à la Chambre des représentants;

– Le projet de loi organique n°05.21 modifiant et complétant la loi organique n°28.11 relative à la Chambre des conseillers;

Le projet de loi organique n°06.21 modifiant et complétant la loi organique n°59.11 relative à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales;

– Le projet de loi organique n°07.21 modifiant et complétant la loi organique n°29.11 relative aux partis politiques;

– Le projet de loi organique n°08.21 modifiant et complétant la loi organique n°02.12 relative à la nomination aux postes supérieurs, conformément aux dispositions des articles 49 et 92,

– Le projet de loi-cadre n° 09.21 relative à la protection sociale;

– Le projet de loi n° 10.21 modifiant et complétant la loi 57.11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l’utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires;

– Le projet de loi n°11.21 modifiant et complétant la loi 9.97 relative au code électoral et à l’organisation de la révision exceptionnelle des listes électorales des chambres professionnelles;

– Le projet de loi n°46.19 relatif à l’Instance Nationale de la Probité, de la prévention et de la Lutte contre la corruption.

-MAP-26/02/2021