Cotonou: séminaire sur l'éducation et la formation au service de l’affermissement des relations maroco-béninoises

L’Ambassade du Maroc au Bénin a organisé un séminaire sous le thème "L’éducation et la formation au service de l’affermissement des relations politiques, économiques et culturelles" entre les deux pays, dans le cadre des festivités marquant le 22è anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Tenue vendredi à Cotonou, en collaboration avec de l’Association des anciens étudiants et stagiaires béninois au Maroc, ce séminaire a été marqué par la présence de l’Ambassadeur du Royaume au Bénin, Rachid Rguibi et du ministre béninois des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonci, indique lundi un communiqué de l'ambassade du Maroc au Bénin. L'événement a été rehaussé par la présence du garde des sceaux, ministre de la justice et de la législation, Séverin Maxime Quenum, de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Ladekan Yai, du président et de membres de l’association des anciens étudiants et stagiaires béninois au Maroc, des directeurs généraux des banques et établissements marocains installés au Bénin, ainsi que des présidents des organisations professionnelles et de l’agence de promotion des investissements et des exportations (APIEX).



Le séminaire a été marqué par la projection d’un film documentaire sur le rôle joué par le Maroc, à travers l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), chargé de la coordination et de la mise en œuvre des actions de coopération Sud-Sud, de la promotion du capital humain et de l’appui des projets de développement, en relation avec le Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger et sous l’impulsion des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, selon la même source. A l'occasion de ce séminaire, l’Ambassadeur du Maroc au Bénin et au Togo a mis en exergue les Orientations, la Vision et la Volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui accorde la priorité à l’élément humain et au développement des relations entre le Maroc et le Bénin.



Il a également mis l’accent sur la Vision Royale en matière d'éducation, de la formation et l’Engagement du Souverain de contribuer à travers les universités et les instituts marocains, à faire bénéficier les étudiants des pays africains frères de ses structures académiques, accordant des bourses annuelles pour les études académiques et la formation professionnelle, ajoute le communiqué. Pour sa part, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj a mis en valeur, dans un message vidéo adressé aux participants, la qualité de la formation au Maroc et l’excellence des cadres béninois, annonçant au passage l’organisation, avant la fin de l’année, d’un forum d’affaires maroco-béninois.



De son côté, le ministre béninois des affaires étrangères et de la coopération a salué la qualité exceptionnelle des Relations qui lient Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président béninois Patrice Talon, rendant hommage au Souverain pour Son très grand rôle pour le rayonnement et le leadership de l’Afrique.



Les ministres de la justice et de l’enseignement supérieur ont, pour leur part, salué l’initiative de réunir les anciens étudiants béninois au Maroc et le choix de cette date qui coïncide avec les festivités marquant la Fête du Trône, exprimant leurs vœux de longue vie à Sa Majesté le Roi et plein succès dans Ses actions pour le développement du Maroc et des relations avec le Bénin.



Les lauréats béninois ont, quant à eux, exprimé leur fierté d’avoir poursuivi leurs études au Maroc, tout en mettant en valeur la qualité de l’enseignement et les liens humains qu’ils ont noués pendant leur séjour au Maroc, qu’ils considèrent comme leur deuxième patrie, conclut le communiqué.

