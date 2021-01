Covid-19 : 473 nouveaux cas et 761 guérisons en 24 heures

Un total de 473 nouveaux cas d'infection au coronavirus et de 761 guérisons a été enregistré au cours des dernières 24 heures au Maroc, a annoncé lundi le ministère de la Santé.

Le nouveau bilan porte à 460.144 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé en mars dernier, et à 435.686 celui des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 94,7%, a précisé le ministère dans son bulletin quotidien sur la situation de la Covid-19.



Le nombre total de décès est passé à 7.977, avec 35 nouveaux cas recensés en 24 heures, soit un taux de létalité de 1,7%.



Ces décès ont été enregistrés dans les régions de Casablanca-Settat (08), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (07), Rabat-Salé-Kénitra (06), Souss-Massa (05), l'Oriental (4), Fès-Meknès (2), Marrakech-Safi (1), Béni Mellal-Khénifra (1) et Draâ-Tafilalet (1).



Les nouveaux cas ont été détectés dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra (113), Casablanca-Settat (107), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (55),Fès-Meknès (51), Souss-Massa (47), l'Oriental (42), Marrakech-Safi (17), Beni Mellal-Khénifra (10), Drâa-Tafilalet (10), Guelmim-Oued Noun (9) , Laâyoune-Sakia El Hamra (7) et Dakhla-Oued Eddahab (5).



Le nombre des cas actifs s'élève à 16.481, alors que les cas sévères ou critiques sont au nombre de 930, dont 67 placés sous intubation. Le taux d'occupation des lits de réanimation Covid-19 est de 29,4%.

MAP: 18/01/2021