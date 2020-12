Covid-19 : les Marocains appelés au respect scrupuleux des gestes barrières pendant la campagne de vaccination

Le ministre de la santé, Khalid Ait Taleb a appelé, jeudi à Rabat, les Marocains au respect scrupuleux des gestes barrières pendant la campagne de vaccination contre la Covid-19, prévue "dans les prochains jours".

"Nous appelons les Marocains au respect rigoureux des gestes et mesures barrières, pendant la période de vaccination qui sera lancée dans les prochains jours", a affirmé M. Ait Taleb lors d'un point de presse, rappelant que l'immunité de groupe ne pourrait être atteinte qu’en cas de vaccination de plus de 60% de la population.



A cet effet, le ministre indique qu’il existe une période d’écart entre les deux injections de vaccin contre la Covid-19, pour lesquels le Royaume a opté, soulignant que la campagne de vaccination pourrait être impactée, si des cas positifs de Covid-19 sont enregistrés pendant cette période d’écart.



"Nous comptons sur une mobilisation nationale et la responsabilité de tout un chacun pour l’adhésion à cette campagne nationale d’envergure", a affirmé le responsable gouvernemental.



Sur un autre volet et suite à certaines informations relatées par des médias internationaux, à propos de la reconnaissance, la certification et l’autorisation d’utilisation des vaccins de Sinopharm et AstraZeneca par les gouvernements de leurs pays d’origine, M. Ait Taleb a affirmé que le Maroc a réuni sa commission d’experts, afin de se pencher sur les données cliniques et scientifiques pour valider et autoriser ce vaccin, conformément aux recommandations de l’OMS.



Il convient de rappeler que le Maroc a acquis 65 millions de doses des deux vaccins (Sinopharm et AstraZeneca) pour lesquels le Royaume a opté, avait annoncé M. Ait Taleb devant le Conseil de gouvernement réuni le 24 décembre, précisant que la population ciblée s'élève à 25 millions de personnes.



Les préparatifs pour le lancement de la campagne nationale de vaccination ont atteint un stade "très avancé", avait indiqué le ministre de la Santé par la même occasion.

