Covid-19: les résidents étrangers notamment les Français vivant au Maroc ont bénéficié gratuitement des vaccins (Association des Français de Rabat)

Suite aux Instructions de SM le Roi Mohammed VI, les résidents étrangers et notamment les Français vivant au Maroc, ont bénéficié gratuitement des vaccins contre la Covid-19, a souligné l'Association des Français de Rabat (AFR). A ce sujet, le président, le Comité et les adhérents de l'AFR, "tiennent à remercier chaleureusement SM le Roi, qui grâce à Sa générosité, a permis aux ressortissants français au Maroc d'être vaccinés au même titre que son peuple", se félicite l'Association dans un communiqué, notant que les actes de vaccination et le suivi se déroulent dans "d'excellentes conditions".



"Notre reconnaissance et nos vœux de bonne santé vont à Sa Majesté le Roi, au Prince Héritier et à l'ensemble de la Famille Royale", écrit l'AFR.

MAP: 04/03/2021