Covid-19/Secteurs impactés: M. El Otmani réaffirme la volonté continue du gouvernement d'écouter et d'étudier les propositions

=

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a réaffirmé la volonté continue du gouvernement d'écouter et d'étudier les propositions dans le cadre d'un dialogue positif avec les instances professionnelles affectées par la pandémie du nouveau coronavirus.

Selon le site officiel du département du Chef du gouvernement, M. El Otmani a reçu mercredi les représentants d'un certain nombre d'instances professionnelles dont le Groupement Professionnel des Prestataires de l'Événementiel au Maroc (GPPEM), l'Instance supérieure des professionnels de la photographie au Maroc, l’Association nationale des patrons des cafés et des restaurants au Maroc, la Fédération des traiteurs professionnels du Maroc et la Fédération nationale du transport touristique au Maroc, ainsi que des représentants d'acteurs et d'associations de propriétaires de salles de sport.

Ces rencontres ont été l'occasion pour ces professionnels d'exposer la situation de leurs secteurs, leurs revendications, ainsi qu'un certain nombre de dossiers et de sujets qui les préoccupent, en relation avec les répercussions de la pandémie, la nécessité de soutenir les secteurs touchés, les contraintes de financement, la réalité réglementaire de ces secteurs, ou encore la couverture médicale et sociale, selon la même source.

À cet égard, M. El Otmani a fait part de sa compréhension des difficultés engendrées par les retombées de la pandémie, rappelant les mesures prises par le gouvernement pour atténuer les impacts de Covid 19 sur les secteurs affectés.

De leur côté, les représentants des secteurs ont exprimé leurs remerciements au Chef du gouvernement pour avoir offert une opportunité de dialogue direct et être à l'écoute de leurs préoccupations et leurs attentes.

MAP 27/05/2021