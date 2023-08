CPS de l'UA: Le Maroc déterminé à partager son expérience en matière de gouvernance démocratique avec les pays africains

Le Maroc a réitéré devant le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) sa détermination à mettre son expérience en matière de gouvernance démocratique et électorale à la disposition des pays africains frères.

Cette volonté émane des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI visant à contribuer avec tous les pays africains qui le souhaitent, à l'émergence d'une Afrique qui prend en main ses propres processus électoraux et se dote, pour cela, de capacités institutionnelles solides et crédibles pour les valider, a affirmé la délégation marocaine lors d’une réunion du CPS tenue lundi et qui a été consacrée à l’examen du rapport semestriel du Pre sident de la Commission de l'UA sur les e lections en Afrique.



La délégation marocaine a réaffirmé dans ce sens que depuis des décennies, le Maroc a fait le choix de construire un modèle de société démocratique et moderne, un choix irréversible, basé sur l'État de droit, la participation de tous les citoyens à la vie politique, la séparation des pouvoirs, la décentralisation du pouvoir et l'instauration des mécanismes de contrôle, de reddition des comptes et de bonne gouvernance.



Elle a noté que suite au succès de 1er cycle de formation des observateurs des élections en Afrique, qui vise à contribuer efficacement au renforcement des capacités des observateurs électoraux, le Maroc en partenariat avec le Département des Affaires politiques, de la paix et de la sécurité de l’UA a organisé, en mai 2023, comme souligné dans le rapport du Président de la Commission de l'UA, le 2ème cycle de la formation précitée, constituant une étape capitale dans la consolidation du partenariat entre le Maroc et l’UA en matière du soutien et du renforcement de la gouvernance politique en Afrique.



Cette 2ème édition, marquée par une augmentation du nombre des bénéficiaires, passant de 32 à 61, issus des cinq régions du continent, puise sa force dans l'appel du 36ème Sommet de l'UA, tenue en février 2023, à la poursuite de cet exercice de renforcement des capacités africaines en faveur d'une meilleure gouvernance politique en Afrique, par le biais de processus électoraux inclusifs, crédibles, réguliers et transparents, a ajouté la délégation marocaine.



La délégation marocaine a réaffirmé lors de cette réunion l’engagement du Maroc à continuer à développer les capacités du continent africain "afin d’ériger, ensemble, une nouvelle vision sur notre avenir commun vers l’Afrique que nous voulons, et nous soutenons ainsi, toutes les mesures visant à consacrer les pratiques démocratiques en Afrique par ce qu’il n'est de meilleure voie pour "faire taire les armes", que de laisser parler la démocratie par des élections libres".

MAP: 01/08/2023