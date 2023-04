CPS de l'UA: L’engagement du Maroc à la promotion des valeurs du respect mutuel, de tolérance et de coexistence réitéré

Le Maroc a réitéré, jeudi à Addis-Abeba, devant le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), son engagement indéfectible à la promotion des valeurs du respect mutuel, de tolérance, de coexistence, d'acceptation de l'autre et de la culture de la paix.

L’Ambassadeur Représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, qui intervenait lors d’une séance publique du CPS consacrée à la prévention de l’idéologie de la haine, du génocide et des crimes haineux en Afrique, a mis en avant la particularité du Royaume en tant que terre de tolérance et de paix et en tant que modèle de gouvernance du domaine religieux et de promotion de l'Islam modéré.



Ces actions du Maroc s’inscrivent en droite ligne avec les efforts visant à réaliser l'aspiration 4 de l'Agenda 2063 de l’Union africaine qui vise "une Afrique pacifique et sûre", a souligné M. Arrouchi.



En effet, conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, le Maroc a déployé des efforts considérables pour diffuser les valeurs positives du dialogue et de fraternité entre les différents peuples, civilisations et religions, a mis en exergue M. Arrouchi qui conduit la délégation marocaine à cette session.



A cet égard, la délégation marocaine a rappelé que, sous l'égide de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a accueilli, en novembre 2022 à Fès, le 9ème Forum mondial de l'Alliance des Civilisations des Nations Unies, organisé pour la première fois sur le continent africain, et dont les conclusions ont mis l'accent sur les valeurs de dialogue et de tolérance, ainsi que sur le rôle de l'Afrique en tant qu'acteur positif dans l'arène internationale.



Par ailleurs, conscient de l’importance d'accorder une attention particulière à l'élaboration de stratégies d'atténuation appropriées pour lutter contre le discours de haine et éviter ses conséquences, le Maroc a présenté, en juillet 2021, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, une résolution, adoptée à l'unanimité, sur la lutte contre le discours de haine, qui proclame le 18 juin de chaque année "Journée internationale contre le discours de haine", a ajouté la délégation marocaine.

MAP: 07/04/2023