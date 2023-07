Dakhla au cœur d’une dynamique diplomatique au service de l'intégrité territoriale

En abritant une myriade d'événements régionaux, continentaux et internationaux, la ville de Dakhla n'a cessé d’être le coeur battant d’une dynamique diplomatique au service de la défense de l'intégrité territoriale du Royaume et de la consolidation des bases d’un partenariat pérenne et fructueux avec les pays africains.

La perle du Sud a accueilli une série de rencontres bilatérales entre le Maroc et des pays du continent et a vu l’ouverture de représentations consulaires de nombre d’Etats frères, confortant ainsi le rôle de premier plan de la région Dakhla-Oued Eddahab dans le renforcement des liens entre le Royaume et sa profondeur africaine.

Cette vocation diplomatique de Dakhla a été confirmée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, qui a fait observer que cette ville a accueilli dernièrement pas moins de quatre commissions mixtes de coopération entre le Maroc et les États des Comores, de la Sierra Leone, du Burkina Faso et de la Guinée.

Les travaux de ces commissions ont vu la signature de 44 conventions de coopération, ce qui dénote l’importance de la place diplomatique qu’occupe désormais la ville de Dakhla en tant que porte d’entrée et axe essentiel de la coopération entre le Maroc et sa profondeur africaine.

Dans le détail, Dakhla a abrité la 3ème session de la commission mixte Maroc-Sierra Leone qui a constitué une occasion pour examiner de nouveaux horizons pour la consolidation des relations de coopération et d’asseoir des partenariats fructueux dans de nombreux domaines, conformément aux Orientations des Chefs d’Etat des deux pays, SM le Roi Mohammed VI et le Président Julius Maada Bio.

Les travaux de cette session ont été couronnés par la signature de 13 accords couvrant plusieurs domaines de coopération bilatérale, notamment l’investissement, la formation professionnelle, la coopération judiciaire, le commerce, le tourisme, l’habitat, la formation diplomatique et les énergies renouvelables.

Dakhla a abrité aussi la 7ème session de la Commission mixte de Coopération Maroc-Guinée qui a été marquée par la signature de huit accords et conventions portant sur de nombreux domaines. La tenue de cette session ainsi que l’importance des accords signés traduisent la volonté claire du Maroc de poursuivre et de renforcer davantage sa coopération économique et le dialogue politique avec ce pays frère.

En marge de cette session, une cérémonie d’installation du Consul général de la République de Guinée à Dakhla, Soriba Camara, a été organisée en présence du ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, Morissanda Kouyaté.

De même, Dakhla, qui abrite plusieurs représentations diplomatiques de pays africains, arabes et latino-américains, a vu récemment l’ouverture d’un consulat général de la République du Togo, un pays qui a toujours été une voix crédible sur le dossier du Sahara marocain au niveau des instances régionales et internationales.

“Le Togo a toujours été à l’appui du Maroc sur le dossier du Sahara et la préservation de l’intégrité territoriale du Royaume et son unité nationale”, avait indiqué M. Bourita à cette occasion, notant que l’ouverture de ce consulat vient consolider la constance de cette position et constitue un acte fort à l’égard du Maroc.

La République du Cap Vert a également ouvert dernièrement un consulat général à Dakhla marquant ainsi son soutien ferme à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à l’intégrité territoriale du Royaume.

Dans ce cadre, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l’Intégration régionale capverdien, Rui Alberto De Figueiredo Soares, a souligné que "l’ouverture du consulat général de la République de Cabo Verde à Dakhla exprime le soutien au Plan d’Autonomie présenté par le Maroc et aux efforts de l’ONU pour trouver une solution crédible et réaliste à la résolution du différend autour du Sahara" et exprime la volonté de consolider les relations bilatérales entre les deux pays.

La ville de Dakhla a abrité aussi les travaux de la première rencontre africaine, initiée par l’association des immigrés au Maroc (section Dakhla), sous le thème “Les enjeux de l'intégration des migrants de l'Afrique subsaharienne dans la ville de Dakhla”.

Organisé en collaboration avec le consulat général du Sénégal à Dakhla et l'Association de la régionalisation avancée et de l'autonomie dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, cet évènement avait pour but de traiter la problématique de l’intégration des migrants subsahariens dans plusieurs domaines, notamment social, éducatif, économique et sanitaire.

Cette rencontre a mis en avant les efforts déployés par les autorités en matière d’intégration des migrants notamment à Dakhla, qui de par ses potentialités, accueille de plus en plus de migrants de l’Afrique subsaharienne opérant dans divers secteurs économiques et qui contribuent au processus de développement, tant de leur pays d’accueil que de leurs pays d’origine.

