Dakhla: M. Miraoui lance les travaux d’extension de l’EST

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui, a donné, vendredi à Dakhla, le coup d'envoi des travaux d’extension de l'École supérieure de technologie (EST) relevant de l’Université Ibn Zohr.

M. Miraoui a procédé, en présence notamment du secrétaire général de la wilaya, Moulay Ismail Haikal, du président du Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, du président de l'Université Ibn Zohr, Abdelaziz Bendou, d’élus et de responsables locaux, au lancement des travaux d’extension de l’EST (2ème tranche) sur une superficie couverte de 1.640 m2, nécessitant une enveloppe budgétaire de plus de 9,74 millions de dirhams (MDH).



Faisant l’objet d’un partenariat entre le Conseil régional et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, ce projet vise à renforcer et à moderniser les infrastructures et les équipements de l’EST-Dakhla et à améliorer la qualité de la formation technique et professionnelle, dans l'optique de soutenir l’employabilité des jeunes.



Dans une déclaration à la presse, M. Miraoui a indiqué que le projet d’extension de l’EST-Dakhla a pour objectif de renforcer les infrastructures de l’enseignement supérieur et professionnel dans la région et d’offrir une formation pluridisciplinaire de qualité, répondant aux exigences du marché de l’emploi, notamment le génie électrique et le "coding".



Ce projet, a-t-il poursuivi, vise à mettre à la disposition des jeunes des espaces d’apprentissage multiples leur permettant de développer des compétences horizontales qui sont des conditions sine qua non pour un enseignement supérieur de qualité.



Pour sa part, M. Bendou a relevé que la réalisation de cette deuxième tranche va mettre à la disposition des étudiants de l’EST-Dakhla des laboratoires de haute qualité pour acquérir des connaissances solides en matière du génie électrique, du génie alimentaire et dans le domaine de la digitalisation.



Il a aussi fait observer que ce nouveau projet va donner un coup de pouce significatif à la qualité de formation de l’EST-Dakhla, ajoutant que cette deuxième tranche va accroître la capacité d'accueil des étudiants, y compris ceux issus de l’Afrique subsaharienne.



De son côté, M. Yanja a souligné que ce projet d'extension vise à consolider l’offre de la formation dans la région et l’enrichir par de nouvelles spécialités, notamment techniques, répondant aux exigences du marché d’emploi.



Ce projet d’extension, a-t-il expliqué, permettra également d'étoffer la capacité d'accueil de 370 à 850 étudiants, ajoutant que ce projet s’inscrit dans le cadre d’une vision globale ayant pour objectif d’ériger la région en un véritable pôle d’enseignement supérieur, qui permettra d’une part de faciliter aux étudiants de la région d’accéder à une formation de qualité et d’autre part de diversifier les spécialités proposées.



Ce projet, dont la durée de réalisation s'étale sur 12 mois, comprend la mise en œuvre de plusieurs dépendances, dont des salles des travaux pratiques, des salles de réunion, des salles de lecture, des bureaux et des salles de stockage.

MAP: 03/03/2023