Début de la 161e session du conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des AE avec la participation du Maroc

La 161ème session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères a ouvert ses travaux, mercredi au Caire, avec la participation du Maroc.

Au début de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, a cédé la présidence de la session en cours au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salem Ould Merzoug, le Royaume du Maroc ayant présidé la session écoulée.

La réunion des ministres arabes des Affaires étrangères se penche sur nombre de questions d'ordre politique, économique, social, juridique, financier et administratif, dont l'action arabe commune, ainsi que sur le rapport du secrétaire général de la Ligue arabe au titre de la période entre les 160ème et 161ème sessions, et sur le Sommet arabe ordinaire prévu en mai prochain à Bahreïn.

Les discussions porteront également sur un point relatif au conflit arabo-israélien et aux développements de la question palestinienne, en plus de la mise en œuvre de l'initiative arabe de paix et la sécurité hydrique dans le monde arabe.

Peu avant cette réunion, la Commission ministérielle arabe sur la Somalie a examiné les moyens de soutenir ce pays face aux agressions visant sa souveraineté et son intégrité territoriale.

De même, la Commission ministérielle arabe sur les ingérences turques dans les affaires intérieures des pays arabes s'est également réunie.

(MAP 06.03.2024)