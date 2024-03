Des congressmen US saluent le leadership de Sa Majesté le Roi en faveur de la paix et de la stabilité régionales

Une délégation du Congrès américain a salué, lundi à Rabat, le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la paix et de la stabilité régionales.

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, le congressman américain (Texas), August Pfluger, a souligné que le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et les États-Unis œuvrent de concert pour promouvoir un espace régional plus stable et plus sûr.

Le Maroc et les Etats-Unis sont liés par des relations historiques "extrêmement importantes", s'est-il félicité, mettant en relief le partenariat stratégique Maroc-USA qui bénéficie à la sécurité nationale des deux pays.

Il a également salué l'accord de libre-échange et la coopération entre le Maroc et les Etats-Unis, notamment en matière de sécurité, y compris l'exercice multinational le plus important du continent africain, African Lion, ajoutant que les entretiens avec M. Bourita ont porté sur plusieurs questions, notamment la collaboration pour la lutte contre toute forme de menaces.

A cette occasion, il a tenu à exprimer ses remerciements au Royaume du Maroc pour tout le travail accompli, en tant que leader régional et à l'échelle mondiale, précisant que les deux pays œuvrent ensemble pour promouvoir la paix, la prospérité et la sécurité dans le monde.

De son côté, le congressman américain (Californie), Lou Correa, a mis en avant l'excellence du partenariat unissant le Maroc et les Etats-Unis, appelant à consolider davantage la coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière et les organisations terroristes.

Le Maroc est un allié stratégique et une source de stabilité dans toute la région, s'est-il félicité, notant que le Maroc et les USA, qui sont liés par des intérêts et des objectifs communs, œuvrent pour assurer la sécurité et la prospérité régionales.

Le Royaume du Maroc a été le premier pays à reconnaître l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique, a-t-il rappelé, saluant hautement les relations séculaires et les liens historiques entre les deux pays.

Cette délégation de membres du Congrès américain, composée de six députés représentant les partis républicain et démocrate, a été reçue, lundi, par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de l’examen des moyens de renforcer les relations stratégiques entre le Maroc et les Etats-Unis d’Amérique, sous la conduite des deux Chefs d’Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Joe Biden.

(MAP: 25 Mars 2024)