Djeddah: début d'une réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’OCI

Les travaux d'une réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des Etats membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), dédiée à l'examen des derniers développements de la cause palestinienne, ont débuté, mardi à Djeddah, avec la participation du Maroc.

Le Maroc est représenté à cette réunion, convoquée par le Royaume d’Arabie Saoudite, président en exercice du Sommet islamique, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Etranger, Nasser Bourita.



L’Arabie Saoudite a convoqué cette réunion en vue d'assurer le suivi de la mise en oeuvre des résolutions du Sommet arabo-islamique extraordinaire, tenu le 11 novembre dernier à Riyad.



Cette réunion ministérielle a été précédée d’une réunion préparatoire des hauts responsables, lundi au siège de l’OCI, consacrée à l’examen et à l’adoption des projets d’ordre du jour et de programme d’action, ainsi qu'à l’examen d’un projet de résolution qui sera soumis ce mardi au Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation.



Le Secrétariat général de l’OCI se penche actuellement sur la création d’un observatoire juridique chargé de documenter les agressions criminelles israéliennes, aux côtés d'un autre observatoire médiatique qui oeuvre à détecter ces violations et à les exposer auprès des différents médias.

MAP: 05/03/2024