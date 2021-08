Élection des chambres professionnelles: Début du vote

Le vote des membres des chambres d'agriculture, du commerce, d'industrie et de services (CCIS), d'artisanat et de la pêche maritime a débuté, vendredi matin, dans toutes les régions du Royaume.

L'électorat professionnel se rend aux urnes pour élire 2.230 candidats parmi les 12.383 briguant des sièges au sein des différentes chambres professionnelles du Royaume.

S'agissant de la répartition des candidatures pour pourvoir aux sièges de ces chambres, 2.461 candidats ont été présentées dans les chambres d'agriculture, soit un ratio de 4 candidats par siège, 5.377 dans les CCIS (plus de 6 candidatures par siège), 4.243 dans les chambres de l'artisanat (8 candidats par siège) et 302 dans les chambres des pêches maritimes (3 candidats pour chaque siège à pourvoir).

Un nombre de 2.940 candidatures a été déposé par des femmes, dont 148 pour les chambres d'agriculture, 1.513 pour les CCIS, 1.231 pour les chambres d'artisanat et 48 pour les chambres de la pêche maritime.

Les candidats appartenant à des partis politiques s'accaparent 78,89 pc des candidatures avec 9.769 contre 2.614 candidats sans appartenance politique, soit un taux de 21,11 pc.

Ces échéances devraient asseoir une nouvelle vision propre à faire de ces entités un véritable levier d'investissement et un partenaire au service de l'intérêt général en matière de développement économique, de par leur statut d'interlocuteur direct des autorités publiques, des services administratifs et des collectivités territoriales dans les secteurs du commerce, de l'industrie et des services.

