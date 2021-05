Energies : le Maroc et le Qatar déterminés à renforcer leur coopération

Le Maroc et le Qatar ont fait part de leur détermination à renforcer la coopération bilatérale dans l'ensemble des secteurs énergétiques, indique un communiqué du ministère de l'Energie, des mines et de l'environnement.

La même source souligne que le ministre de l'Energie, des mines et de l'environnement, Aziz Rabbah, et son homologue qatari de l'Energie, Saad bin Sharida Al-Kaabi, ont tenu, mardi par visioconférence, des entretiens axés notamment sur les questions se rapportant au comité technique mixte institué par le mémorandum d'entente sur le pétrole, le gaz, l'électricité, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique.



Les deux ministres se sont félicités de la qualité du partenariat existant entre les deux pays, à la faveur de la vision clairvoyante et de la conduite éclairée des deux Chefs d'Etat, exprimant leur volonté de renforcer la coopération et de hisser les relations bilatérales au rang d'un partenariat stratégique d'exception.



Ils se sont, en outre, déclarés disposés à saisir les opportunités de coopération qui s'offrent dans les domaines d'intérêt commun et à les transformer en projets concrets, relate le communiqué.



Au terme de la réunion, les deux parties ont désigné les responsables de liaison au sein de leurs départements respectifs, afin d'activer les actions de coopération convenues et préparer la tenue de la première réunion dudit comité.

(MAP-26/05/2021)