Entretiens à Rabat sur le renforcement de la coopération entre la Chambre des Conseillers et le Conseil saoudien de la Choura

Le renforcement de la coopération entre la Chambre des Conseillers et le Conseil saoudien de la Choura a été au centre des entretiens, lundi à Rabat, entre le président de la deuxième chambre, Naam Miyara, et l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Maroc, Abdullah bin Saad Al Ghurairi.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de ces entretiens, M. Al Ghurairi a mis en avant les relations distinguées entre les deux pays au niveau des institutions législatives, exécutives et judiciaires.

De même, le diplomate saoudien a réitéré la position de principe, ferme et déclarée de son pays sur la marocanité du Sahara et l'intégrité territoriale du Royaume, soulignant que "la sécurité et la stabilité du Royaume du Maroc fait partie de la sécurité et de la stabilité du Royaume d'Arabie saoudite".

De son côté, M. Miyara a indiqué que cette rencontre constitue une occasion pour réaffirmer les relations fraternelles entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Serviteur des Lieux saints de l'Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, notant que la coopération entre les institutions législatives et exécutives dans les deux pays tire sa force de la robustesse de ces relations.

Et de saluer la position ferme et permanente du Royaume d'Arabie saoudite en faveur de la marocanité du Sahara et de l'intégrité territoriale du Royaume.

Selon M. Miyara, le renouvellement du soutien du Royaume d'Arabie saoudite à la souveraineté du Maroc sur ses territoires, notamment devant les Nations-Unies, constitue un soutien à l'essor démocratique, économique et social que connaissent les Provinces du sud du Royaume.

MAP 25/10/2021