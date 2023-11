Exposition de photographies historiques en commémoration du 68ème anniversaire des fêtes du Retour, de la Renaissance et de l’Indépendance

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la communication) organise, du 18 au 30 novembre à Rabat, une exposition de photographies historiques sous le thème "Mohammed V et la lutte pour la liberté et l'indépendance", en commémoration du 68ème anniversaire des fêtes du Retour, de la Renaissance et de l’Indépendance.

Cette exposition, composée de 75 photos historiques représentant la symbiose entre le Glorieux Trône Alaouite et le peuple marocain dans la lutte nationale pour la liberté et l'indépendance, sera organisée au hall du département de la Communication, sis avenue Allal Al Fassi à Madinat Al Irfane, souligne le ministère dans un communiqué.

Elle se veut une contribution à la préservation d'une partie de la mémoire nationale concernant le retour d'exil de Feu SM Mohammed V et les énormes sacrifices ayant permis de s'affranchir du joug de colonialisme pour s'atteler à la mise en place d'institutions nationales fortes et d’un État marocain moderne, conclut le communiqué.

(MAP 17.11.2023)