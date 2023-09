Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre : gratuité totale sur les services bancaires de transfert des dons (GPBM)

Les banques appliquent la gratuité totale sur les services bancaires de transfert des dons du public, clients et non clients, destinés au "Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc", a annoncé, lundi, le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM).



"Cette gratuité est valable quels que soient les canaux utilisés et leur provenance tant du Maroc que de l'étranger", précise le GPBM dans un communiqué, réitérant sa mobilisation pour contribuer à l’effort national de solidarité suite au tremblement de terre ayant touché le Royaume.



A cet effet, les banques ont pris les dispositions nécessaires pour sensibiliser leur personnel et déployer les moyens appropriés au niveau du réseau bancaire à travers le Royaume afin de faciliter la réalisation de ces opérations et d’assurer le meilleur accompagnement des donateurs, souligne la même source.

MAP 11/09/2023